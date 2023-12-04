نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين 4-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، قبل مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر.

وتلعب اليوم آخر مباراة في منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وهي مواجهة سيلتا فيجو ضد نظيره غرناطة.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 38 نقطة، متساويا مع جيرونا صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 38 نقطة

2- جيرونا 38 نقطة

3- برشلونة 34

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 28 نقطة

6- ريال سوسييداد 25 نقطة

7- ريال بيتيس 24 نقطة

8- لاس بالماس 21 نقطة

9- فالنسيا 19 نقطة

10- خيتافي 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- أوساسونا 17 نقطة

13- فياريال 15 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- إشبيلية 12 نقطة

16- قاديش 11 نقطة

17- ريال مايوركا 10 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط