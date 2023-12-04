الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا ادناه مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها 

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

  • القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 2 ظهرا        
  • السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 6 مساء
  • الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 6 مساء  
  • مومباي سيتي الهندي X نافباخور نامانجان الأوزبكستاني  – الساعة 6 مساء
  • الهلال السعودية X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD
  • الاتحاد السعودي X سباهان اصفهان الإيراني – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

  • سيلتا فيجو X قادش – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3                  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  

  • تورينو X أتالانتا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1        

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

  • سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 10:15 مساء        

مواعيد مباريات الدوري التركي

  • فناربخشة X سيفاس سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

  • سموحة X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

  • النجوم X النصر للتعدين – الساعة 2:30 ظهرا                
  • أسوان X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا                            
  • مكادي X لافيينا اف سي – الساعة 2:30 ظهرا                          
  • وي X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا        

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا