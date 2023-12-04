عاجل.. مصير محمد عبد المنعم من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

أحمد جودة - القاهرة - قائمة المارد الأحمر في المونديال تترقب

يترقب جماهير النادي الأهلي مصير بعض نجوم القلعة الحمراء قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري، خاصة أكثر من اسم على رأسهم محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

شوبير يحسم موقف عبدالمنعم من مونديال الأندية

وفي تصريحات إذاعية قال أحمد شوبير عبر اثير اون تايم سبورت اف ام أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي يعاني من التواء على مستوى الكاحل والاصابة جاءت دون أي احتكاك من منافس أو زملائه في الفريق وسقط في التدريبات بمفرده".

وأضاف: "محمد عبد المنعم بات خارج مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر اقامتها الجمعة المقبلة لحساب لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وأنهى:" على جماهير الأهلي أن تطمئن خاصةً أن محمد عبد المنعم سوف يكون جاهزًا من أجل السفر للسعودية مع البعثة وخوض غمار كأس العالم للأندية".