نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من دوري NILE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2023-2024 وهو الذي يشهد ندية وسخونة من البداية. كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من دوري NILE ومن المُنتظر أن تشهد مباريات الجولة الكثير من اللقاءات الساخنة أبرزها ما يلي:- مباريات اليوم الأثنين 4 ديسمبر 2023 سموحة - فاركو (7:00 مساء) مباريات الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 بلدية المحلة - طلائع الجيش (4:00 عصرا)

الإسماعيلي - البنك الأهلي ( 7:00 مساء)

سيراميكا كليوباترا - إنبي (7:00 مساء) مباريات الأبعاء 6 ديسمبر 2023 المقاولون العرب - الداخلية (7:00 مساء) مباريات الخميس 7 ديسمبر 2023 الزمالك - الاتحاد السكندري (7:00 مساءً) المؤجلات تم تأجيل ثلاثة مباريات وهم:- زد - الأهلي / الجونة - بيراميدز / المصري - مودرن فيوتشر بسبب مشاركات الثلاثي الافريقية.