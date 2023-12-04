نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود عجلة المصري الممتاز للدوران من جديد بمباريات الجولة الثامنة وهي التي تقام على ثلاثة أيام مع تأجيل لقاءات الفرق الثلاثة التي شاركت خارج ارضها في البطولات الافريقية الاهلي وفيوتشر وبيراميدز بينما سيلعب نادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري الخميس القادم.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة وفق ما يلي:-