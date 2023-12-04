نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية.. ماذا قدم الزمالك ومودرن فيوتشر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ماذا قدم الزمالك ومودرن فيوتشر؟ من الأسئلة التي يبحث عن اجابتها جمهور كرة القدم المصري وذلك عقب نهاية مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الافريقية.

ماذا قدم الزمالك ومودرن فيوتشر في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية ؟

وشهدت مواجهات الجولة الثانية تحقيق الزمالك الفوز على نادي سوار الغيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة من انتصارين.

نفس الشيء تحقق بالنسبة لنادي فيوتشر الذي عبر عقبة الهلال الليبي بعشرة لاعبين بعد أن عاد من تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2-1 ليعتلي الصدارة منصافة مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية

وجاء ترتيب مجموعات الكونفدرالية وفق ما يلي:-

ترتيب المجموعة الأولى

1- اتحاد العاصمة الجزائري 6 نقاط

2- مودرن فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي دون رصيد من النقاط

4- سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي دون رصيد من النقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- الزمالك 6 نقاط

2- أبو سليم الليبي 3 نقاط

3- ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي 3 نقاط

4- سوار الغيني دون رصيد من النقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأفريقي التونسي 6 نقاط

2- دريمز الغاني 3 نقاط

3- ريفرز يونايتد النيجيري 3 نقاط

4- أكاديميكا لوبيتو الأنجولي دون رصيد من النقاط

ترتيب المجموعة الرابعة