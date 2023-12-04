نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. 8 لاعبين يتصارعون على مركزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد 2023-2024.

موعد انطلاق مباريات كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، الموافق الثلاثاء المقبل، بين فريقي اتحاد جدة السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز بين فريقي اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر الجاري، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة

كولر يفاضل بين 8 لاعبين قبل مباريات كأس العالم للأندية

ويفاضل المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر، بين 8 لاعبين وهم، أحمد عبد القادر وصلاح محسن وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد، ومعتز محمد، ومحمد زعلوك ومحمد الضاوي «كريستو»، وذلك من أجل الإختيار بين اثنين منهم فقط.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، برصيد 14 نقطة، بعدما تعادل مع نظيره سموحة سلبيا في آخر مباراة له بالبطولة.