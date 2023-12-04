نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة.. إليك الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، موقف الفريقين الأخير من المشاركة في كأس الرابطة المصرية في نسخة الموسم الحالي، والتي تنطلق في يناير القادم، بعد تردد أنباء انسحاب الفريقان من البطولة.

- حقيقة مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة ببطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها في فترة وجود المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتابع:" كل ما يتردد وينشر مؤخرا عن انسحاب النادي الأهلي أو الزمالك من بطولة كأس الرابطة، إشاعات وغير حقيقي".

وأردف:" في الساعات الماضية انتشرت إشاعة لن يشارك في البطولة بسبب خوضه معسكر إعدادي فى الإمارات، بينما أمتنع الأهلي عن المشاركة فى البطولة لأنها غير مجدية، كل هذه الأمور إشاعات".

وأختتم شوبير:" لم يحدث حتى الآن، وجود اعتذارات من جانب أحد الفرق، بشأن المشاركة ببطولة كأس للرابطة، ولو اتسألت شخصيا، سأطلب مشاركة الأندية جميعا".

