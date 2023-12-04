نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على حساب فريق إيندهوفن، يوم 12 ديسمبر المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحسم أرسنال صدارة تلك المجموعة بعد حصد 12 نقطة من خمس جولات في دور المجموعات، بينما يحل فريق إيندهوفن في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج لتحقيق التعادل لحسم تأهله لدور الثمن نهائي بشكل رسمي.

موعد مباراة أرسنال ضد إيندهوفن

تُقام المباراة بين فريقي أرسنال وإيندهوفن في الساعة الثامنة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع تلك المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق أرسنال لدور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا منذ 6 سنوات.