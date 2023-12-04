نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رسالة خفية".. رونالدو يجتمع بنجوم النصر عقب نكسة الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الخروج من الهزيمة الأخيرة أمام نظيره ومنافسه التقليدي، نادي الهلال، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري روشن 2023\2024.

وحسم الزعيم ديربي الرياض الأخير، بثلاثة أهداف دون رد.

- رونالدو يجتمع بلاعبي النصر

وقام رونالدو، عقب نهاية مران أمس، بالاجتماع بنجوم الفريق، للحديث عن الفترة القادمة التي تحمل مباريات هامة للعالمي، في مختلف البطولات.

ونشر الإعلامي علي الحربي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن رونالدو قال للاعبين: " تلك الهزيمة ستكون دفاع لنكون أكثر قوة وستدعمنا إلى المنافسة على بطولة الدوري بشكل أقوى وستجعلنا نعمل أكثر لتحقيق جميع بطولات هذا الموسم".

وساعدت تلك النتيجة في توسيع فارق النقاط بين الهلال صاحب المركز الأول برصيد 41 نقطة ووصيفه النصر صاحب 34 نقطة.

ويستعد فريق النصر، لخوض الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يواجه نظيره استقلال دوشنبه الإيراني، في المواجهة الأخيرة.