نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار صادم من بيبو في الأهلي بسبب محمد عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن المنشور الأخير لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي، مما ترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة من قبل مجلس الإدارة الحمراء.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض غرامة قيمتها 400 الف جنيها على أي لاعب يقوم التحدث أو التلميح باي مشاكل داخل الكواليس عبر السوشيال ميديا أو الإعلام.

يذكر أن، الغرامة الموقعة في هذا الشأن الفترة الماضية كانت تقدر ب ١٠٠ الف جنيها فقط.

وكان الأهلي قد تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة الإفريقية.

