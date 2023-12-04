صلاح أولا ورونالدو ثالثا.. نجم منتخب مصر "كابوس جوارديولا الأول"

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أحمد جودة - القاهرة -



سقط فريق مانشستر سيتي مجددا في فخ نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024، بعد تعادله أمام المتوهج نادي توتنهام هوتسبير.

وانتهت المباراة النارية بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

- صلاح يهدد جوارديولا

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أكثر اللاعبين الذين يهددون مرمى جوارديولا والسيتي بشكل مرعب في المواسم الأخيرة، بشكل منتظم.

وتمكن "مو" في 16 مواجهة سابقة جمعته أمام مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، من إحراز 11 هدفا ليأتي في المرتبة الأولى، في اللاعبين الأكثر خطرا على مرمى السيتيزنز.

وجاء الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي، في المرتبة الثانية بعد إحرازه 9 أهداف في 15 مباراة أمام المدرب جوارديولا.

بينما جاء الثنائي الكوري سون الذي أحرز هدف توتنهام الأول برفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 8 أهداف.

