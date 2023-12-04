نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: فيليكس يمنح برشلونة انتصارا مهما.. ديلي ميل: ثورة هالاند ضد الحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 4-12-2023. الصحف الأوروبية صباح اليوم

موندو ديبورتيفو جواو السعيد.. فيليكس يمنح انتصارًا هامًا لبرشلونة سبورت جواو الساحر.. فيتور روكي يودع فريقه ديلي ميل - هالاند يصرخ ضد الحكم.. ثورة تفقد هالاند عقله تليجراف - هالاند الغاضب يثور ضد الحكم كلوب مباراة لا تنسي..؟