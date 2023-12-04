نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يمنح ثلاثي المصري مكافأة من حسابه الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح ثلاثي لاعبي الفريق الذين تألقوا خلال مشاركتهم في مباراة إنبي بالجولة السابعة بالدوري الممتاز.

أشاد علي ماهر بأداء الثلاثي إلياس الجلاصي، وميدو جابر، وغيلاس قناوي حيث برزت إسهامات كل لاعب في لقاء إنبي، في تحقيق الفوز.

تحمل المدير الفني للفريق البورسعيدي مكافأة الخاصة التي منحها لهم من حسابه الخاص لتحفيز الاعبين.

قرر علي ماهر أن هذه المكافأة تُمنح للمسجلين للأهداف والأداء المتميز في كل مباراة، بهدف تشجيعهم على تحقيق الانتصارات.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية اليوم الأثنين علي ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

