نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب مثير وراء استبعاد رونالدو من مواجهة استقلال دوشنبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرحت جريدة الرياضية السعودية، عن أخذ لويس كاسترو مدرب النصر السعودي قرار بشأن استبعاد كريستيانو رونالدو من البعثة، التي تتجه نحو طاجيكستان، من أجل الاستعداد لمواجهة استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا.

ويواجه نادي النصر نظيره فريق استقلال دوشنبه، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، عقب التأهل للدور التالي بصفته متصدر المجموعة.

موعد مباراة نادي النصر ضد استقلال دوشنبة



ويلاقي فريق النصر نظيره استقلال غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مرحلة المجموعات.



استبعاد رونالدو من قائمة النصر



وكشفت الجريدة أن المدير الفني لنادي النصر، قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من القائمة المسافرة اليوم الاثنين إلى طاجيكستان من أجل أراحته.



وأشارت عن المستبعدين بجانب رونالدو من القائمة، الظهير الأيمن سلطان الغنام، أيضًا، لإنه يُعد من أكثر اللاعبين إرهاقا خلال الفترة الماضية.



قائمة الغائبين من مباراة النصر



وشهدت قائمة الغائبين من مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة، كلا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكذلك الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، والمدافع علي لاجامي، بسبب اشهار الحكم له بطاقة حمراء في المباراة التي شارك فيها أمام بيرسبوليس.



وأختتم التقرير إلى أن كاسترو المدير الفني للنص، سيعلن عن قائمته النهائية قبل مباراته ضد استقلال دوشنبه بخلال ثلاث ساعات، ليكون متمكنًا من متابعة يومي الاثنين والثلاثاء على نتائج المجموعات الأخرى.



حيث أنه يرغب، في كسب العديد من النقاط والأهداف، ويصل إلى أعلى معدل نقاط في مجموعات دوري أبطال آسيا.



ويدخل فريق النصر المواجهة وهو متصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقطة.