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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك، صباح اليوم الإثنين، للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.



وستقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

لإبراء ذمة المجلس الحالي.. لجنة تفتيش من الجهاز المركزي للمحاسبات بنادي الزمالك



ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.



ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

