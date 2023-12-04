نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالورقة والقلم.. أسباب تفوق النصر والهلال على الاتحاد والأهلي هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد عشاق ومحبي الكرة السعودية في كل مكان خلال الساعات بصفة عامة، ومحبي ناديي النصر والهلال بصفة خاصة تفوق أنديتهم على ناديي الهلال والاتحاد، عملاقي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في جدول ترتيب دوري روشن.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء في التقرير الآتي من خلال موقعنا المتميز موقع "دوت الخليج" الرياضي، الأسباب الحقيقية وراء تفوق الثنائي المتمثل في نادي النصر ونظيره نادي الهلال على نادي اتحاد جدة ونادي الأهلي في جدول الدوري السعودي للمحترفين.



ويتواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، وذلك من خلال 15 مياراة لعبها، نجح في الفوز بثلاثة عشر مباراة وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة.

في حين يأتي النصر في الوصافة برصيد 34 نقطة، من خلال 15 مباراة لعبها فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وتمكنت منه الخسارة في ثلاث مباريات.

ويتواجد نادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من خلال 15 مباراة خاضها في دوري روشن هذا الموسم، فاز في تسع وتعادل في ثلاث وخسر مثلهما.

بينما يحتل نادي اتحاد جدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، جمعهم من أصل 15 مباراة لعبها، فاز في ثماني مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث أخرى.

أسباب تفوق النصر والهلال على الاتحاد والأهلي

وفي سياق ذلك فقد كشف حسين عبد الغني، نجم كرة القدم السعودية، عن السبب الحقيقي وراء التراجع الملحوظ في المستوى لكلا من نادي الأهلي ونادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد حسين أن سبب وراء ذلك يعود إلى جودة لاعبي فريقي ديربي الرياض على ديربي جدة، ولذلك يأتي ناديي النصر والهلال في المقدمة.

وشدد على أنه إذا أراد الأهلي والاتحاد العودة إلى المسار الصحيح ينبغي عليهم أن يتعاقدون مع لاعبين من الطراز الرفيع في الانتقالات الشتوية والصيفية القادمة للمنافسة بقوة.