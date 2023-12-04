نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام لـ "دوت الخليج الرياضي": 13 لاعب سوبر في خدمة الزمالك وهذا خليفتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك عن فوز فريق الشباب بمباراة القمة مواليد 2003 على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

تصريحات حازم إمام

وحقق فريق الزمالك مواليد 2003 بقيادة إبراهيم صلاح فوزًا على الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

من جانبه قال حازم إمام في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "أشكر الله على الفوز، لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام الأهلي، وكانت هناك روح قتالية عالية. أنهينا اللقاء في أول نصف ساعة بالتقدم بهدفين نظيفين وانخفضت الحالة البدنية في الشوط الثاني ولكن فوزنا على فريق كبير".

وأكمل حازم إمام: "الأهلي كان متساوي معنا في النقاط وكان علينا الفوز للانفراد بصدارة ترتيب البطولة وحققنا الهدف المطلوب".

مكافآت مالية

وكشف حازم إمام عن مكافآت مالية لفريق الشباب بعد الفوز على الأهلي موضحًا: "قبل المباراة جاء الكابتن حسين السيد وأبلغ اللاعبين أن هناك مكافأة خاصة منه ومن الدكتور حسام المندوه بغير مكافأة النادي. هذا الأمر كان محفزًا لكل اللاعبين وهم يستحقوا أكثر من هذا".

مواهب يجب أن تتواجد في الفريق الأول

وأوضح نائب المدير الفني لقطاع الناشئين أن هناك عدد من المواهب تستحق التواجد في الفريق الأول مشيرًا: "لدينا لاعبون جيدون جدا في فريق 2003 و2005 أكثر من 13 لاعب يستحق التواجد مع الفريق الأول ولكن هي اختيارات فنية للجهاز الفني بالدرجة الأولى ولكن أرشح عدد كبير قادر على إحداث الفارق".

نجم المباراة

وتابع حازم إمام: "رجل مباراة الزمالك والأهلي هو معاذ علاء حارس المرمى الذي تصدى لركلة جزاء غيرت الأمور في المباراة، الحارس الكبير يظهر معدنه في المباريات الكبيرة، وأهنئ معاذ على الأداء والمكسب".

وعن إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق 2003 علق حازم إمام: "مشروع مدرب كبير وهادئ وأول مرة أراه ينفعل في مباراة ولكن احتساب ركلتين جزاء على الزمالك ومنهم أمور مشكوك فيها أغضبه ولكن أتوقع له مستقبل كبير في التدريب".

رسالة لجمهور الزمالك

ووجه حازم إمام رسالة لجمهور الزمالك لافتا: "الجمهور دائما "بيعلي كعبنا على أي حد" وجود الجمهور فرق مع اللاعبين من الناحية النفسية قبل بداية المباراة وأشكرهم لأنهم دائما خلف النادي ويعطونا الدفعة للأمام".

خليفة حازم إمام

واختتم حازم إمام تصريحاته بالحديث عن خليفته في نادي الزمالك: "هناك ثلاثة لاعبون في قطاع الناشئين أفضل مني، منهم محمد إبراهيم الذي يتدرب مع الفريق الأول حاليًا وكذلك أيمن الجزار ولكن طريقة لعب محمد إبراهيم مشابه لي إلى حد ما وأتوقع أن يكون أفضل بكثير مني".

