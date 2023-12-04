نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأجل عيون عمر كمال.. فيوتشر يحسم الجدل حول انتقال ثلاثي الأهلي إلى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على إنهاء بعض الصفقات الهامة والمطلوبة بقوة هذا الموسم داخل القلعة الحمراء، والتي يأتي في مقدمتها عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي فيوتشر.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء، في حسم تلك الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد توصية السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

- فيوتشر يحسم مصير ثلاثي الأهلي

وترددت مؤخرا أنباء عن توقف المفاوضات بين الطرفين، بسبب عدم موافقة إدارة الفارس الأحمر على رحيل 3 لاعبين ضمن صفقة عمر كمال.

وفي هذا الإطار، أكد علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر خلال تصريحاته لقناة النهار:" أن لا توجد أي أزمة بين الطرفين، والأهلي لم يرفض إدراج صلاح محسن وعبد الفتاح وكريم نيدفيد ضمن صفقة انتقال عمر كمال".

وتابع:" حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تطور في ملف المفاوضات ورحيل اللاعب في يناير القادم".

وأختتم:" كل نا يتم نشره وترديده مؤخرا عن توقيع اللاعب وانتهاء الصفقة، عار تماما من الصحة، ومجرد إشاعات فقط".

