إنتر ميلان يصعق نابولي وينفرد بالصدارة

إنتر ميلان يصعق نابولي وينفرد بالصدارةانفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه نابولي حامل اللقب بنتيجة 3 - صفر، يوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ 14 من المسابقة.

سجل ثلاثية إنتر ميلان، هاكان تشانهان أوغلو ونيكولو باريلا وماركوس تورام في الدقائق 44 و61 و85.

واستعاد الإنتر نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام يوفنتوس، رافعا رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن اليوفي.

أما نابولي، فنال خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن روما.