نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. عملاق تركيا يقترب من التعاقد مع نجم النصر وريال مدريد يعلن إصابة نجمه ومصير معتمد جمال مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 4-12-2023 في السطور التالية.

عملاق تركيا يحسم مصير صفقة "منبوذ النصر السعودي" رسميا

تلقى بعض نجوم فريق النصر السعودي مؤخرا، العديد من العروض الخارجية، للرحيل عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وخسر نادي النصر في مباراته الأخيرة، ديربي الرياض الناري أمام نظيره ومنافسه التقليدي نادي الهلال، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية، أن قامت إدارة نادي جالاتا سراي التركي، بحسم الأمر، وتأكيد عدم وجود أي مفاوضات من فريب أو بعيد، لضم سيكو فوفانا نجم النصر هذا الموسم.

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حلمي طولان: مستوى المنتخب مع فيتوريا مُبشر قبل أمم إفريقيا

أكد حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، إن منتخب مصر حاليا يسير بخطى ثابتة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مشيرا إلى أن المدرب خلق الانضباط داخل الملعب وخارجه والفريق يقدم مستوى فني جيد جدا في كل المباريات تقريبا.

وقال حلمي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أعتقد أن منتخب مصر قادر على تحقيق نجاح كبير في أمم إفريقيا المقبلة، لان المنتخب حاليا يملك لاعبين على أفضل مستوى في كل المراكز.

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فرصة أخيرة لقناص الأهلي قبل ميركاتو يناير

قال الإعلامي محمد شبانة بعد الظهور المتواضع للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعطي اللاعب فرصة أخيرة شهر ديسمبر الحالي.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، ان الفترة المقبلة وحتى شهر مارس المقبل لن يشهد تشكيل الأهلي تغييرات عديدة بسياسة التدوير التي يتبعها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

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ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن حالة داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، وتشخيص الإصابة التى تعرض لها فى الدوري الإسباني الممتاز.

وتعرض لاعب ريال مدريد للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام غرناطة، والتي انتهت بفوز الملكى بهدفين نظيفين، تم تسجيلهم بأقدام إبراهيم دياز ورودريجو.

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هل يستمر معتمد جمال في قيادة الزمالك ؟

تحدث حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، عن مستوى الأبيض خلال الفترة الحالية مع معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق، مشيرا إلى أن النادي يسير بشكل صحيح خلال الفترة الحالية.

وقال حلمي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: معتمد جمال يجب أن يُكمل الموسم الحالي مع الزمالك وعدم التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، وإعطاء فرصة للمدرب المصري وابن النادي.