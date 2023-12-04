نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نساجي مازندران في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ونساجي مازندران في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة نساجي مازندران

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، ميشيل ديلجادو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد نساجي مازندران

تذاع مباراة الهلال ضد نساجي مازندران مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.