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أحمد جودة - القاهرة - فوز حرس الحدود ولافيينا وبتروجت بالجوله الحادي عشر بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الحادي عشر بدوري القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق بتروجت على فريق بروكسي بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بتروجت بهدف سجله حامد حمدان.

وفي الشوط الثاني أضاف سامح ابراهيم الهدف الثاني واسماعيل بامبا الهدف الثالث.



- فوز فريق حرس الحدود على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدف حيث تقدم حرس الحدود بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما

محمود ممدوح في الدقيقة 38 والدقيقة الاخيره.



وفي الشوط الثاني سجب شريف مجدى هدف طنطا وإدرك محمد النجيلى الهدف الثالث لحرس الحدود.



- فوز فريق لافيينا على فريق مكادى بهدف دون رد سجله احمد سكولز في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.



- فوز فريق We على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف تقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد في الشوط الأول سجله محمود عماد.



وسجل محمد شاهين هدف التعادل لفريق we وفي الدقائق الأخيرة تمكن we من تسجيل الهدف الثاني.



- فوز فريق النجوم على فريق النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف حيث تقدم النجوم بهدف اسلام فتحي في الشوط الأول.

وتعادل محمد عبد الصبور في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وخطف محمد همام هدف النجوم الثاني.



- تعادل فريق اسوان مع فريق بترول اسيوط سلبيا.