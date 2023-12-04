نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يؤكد صعوده إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بفوز على نساجي مازندران الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز أمام نساجي مازندران الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة أربعة لقاءات.

أحداث مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

سجل ميشيل ديلجادو أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من محمد البريك من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ديلجادو بتسديدة مباشرة، ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 54، بعد تمريرة من عبد الله حمدان إلى زميله الدوسري الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص محمود رحمتي الفارق لصالح فريقه نساجي مازندران في الدقيقة 78، بعد عرضية من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها كاليدو كوليبالي برأسية ليتابعها رحمتي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

