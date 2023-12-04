نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبوعلي يستقبل رئيس النادي الاسماعيلي بمقر إقامته بفرانكفورت الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الإسماعيلى والعميد أحمد النجار عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم،بمقر إقامته بمدينة فرانكفورت الألمانية وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه لعملية جراحية مؤخرًا.

خضع كامل أبوعلي لاجراء عملية جراحية بقدمه منذ أيام قليلة بإحدي المستشفيات الالمانية مما تسبب في غيابه عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري.

تعرف على سبب غياب كامل أبو علي من اجتماع عمومية المصري

تغيب كامل أبوعلي رئيس النادي المصري البورسعيدي اليوم السبت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي والذي بدء في تمام الساعة التاسعة بمقر النادي الإجتماعي.

أجري أبوعلي عملية جراحية أول أمس بقدمه في أحدي المستشفيات الخاصة مما تسبب في تغيبه عن حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ونقل رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي تحيات كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي والذي حالت ظروف اجراء العملية جراحية دون حضوره للجمعية العمومية

أكد رجب أن كامل أبوعلي بدأ في التماثل للشفاء، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا لمجلس ادارة النادي لمتابعة كافة المستجدات داخل النادي.

موعد مباراة المصري والزمالك المقبلة والقنوات الناقلة

ويواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك الخميس 14 ديسمبر الجاري بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قنوات أون سبورت الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

استأنف الفريق البورسعيدي اليوم الأثنين تدريباته الجماعية على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره بالقاهرة استعدادا للقاء الزمالك المقبل بالدوري.

قرر المدير الفني منح لاعبيه راحة لمدة يومين عقب مباراة أنبي والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.