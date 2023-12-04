نجم الأهلي يخضع لجلسة علاج طبيعي بعد مواجهة يانج أفريكانز

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أحمد جودة - القاهرة - خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
ياسر إبراهيم يخضع لجلسة علاج طبيعي
وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب.
وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.