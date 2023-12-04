نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا.. الهلال يسدد هدفين في شباك نساجي مازندران الإيراني مقابل هدف واحد للأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سدد فريق الهلال السعودي هدفين في شباك نساجي مازندران الإيراني، مقابل هدف واحد للأخير في لقاء يجمعهما على المستطيل الأخضر بتحدٍ، في دوي أبطال آسيا.

انتهت مباراة الهلال وناساجي مازندران في دوري أبطال آسيا بفوز الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أُقيمت في ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن مرحلة المجموعات. افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عبر ميخائيل، واستمر التقدم بهدف نظيف حتى نهاية الشوط.

في الشوط الثاني، أضاف الهلال الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 54، ورغم جهود ناساجي مازندران في الدقيقة 77 بتسجيل هدف عن طريق محمود رحماتي، إلا أن الهلال استمر في التفوق بالنتيجة 2-1.

بفوزه في هذه المباراة، حسم الهلال تأهله إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث استمر في صدارة مجموعته بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

بهذا الانتصار الرائع، يؤكد فريق الهلال السعودي على جاهزيته وتألقه في منافسات دوري أبطال آسيا. بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، تأهل الهلال بثقة إلى دور الستة عشر، حيث يطمح في مواصلة مسيرته الناجحة في هذه البطولة القارية. يظهر الفريق بأداء قوي وتنظيم تكتيكي، مما يجعله أحد المرشحين الجادين للتألق في مراحل متقدمة من البطولة.

بهذا الانجاز، يثبت الهلال مكانته كأحد الأندية البارزة في القارة الآسيوية ويشعل حماس مشجعيه الذين يتطلعون إلى المزيد من الإنجازات في المراحل القادمة من رحلتهم في دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى رؤوف خليف ومشاري القرني مهمة التعلق على المباراة.

إضافة إلى قناة بي إن سبورت 1، ويتولي المعلق الرياضي مهمة التعلق على المباراة، بجانب قناة أبو ظبي الرياضيه 2 بتعليق المعلق الرياضي محمد الشامسي، وقناة الكأس القطرية بتعليق سمير المعيرفي.