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أحمد جودة - القاهرة - الهلال السعودي يؤكد صدارة وينهى دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يؤكد صدارة وينهى دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا، حقق الفريق الهلال السعودي الفوز في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين ضد نظيره نساجي مازندران الإيراني بهدفين مقابل هدف.

ويبحث عاشقي فريق الهلال السعودي الذي يضم عدد كبير من المحترفين أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن نتيجة مباراة الفريق ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا من خلال محركات البحث جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية.

الهلال السعودي يؤكد صدارة وينهى دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي ذلك السياق يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال السعودي يؤكد صدارة وينهى دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره نساجي مازندران مساء اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان يفتتح ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد أبوابة ليحتضن المباراة بين الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

شاهد أهداف مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من محمد البريك على يسار منطقة الجزاء، وصلت إلى الـ 6 ياردة، قابلها ديلجادو بتسديدة داخل الشباك.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة من عبدالله حمدان إلى الدوسري استقبلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ونجح محمود رحمتي في تقليص الفارق في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية من الناحية اليمني أبعدها كوليبالي برأسيه وصلت إلى رحيمي سددها صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

وكانت تعد مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا مساء اليوم، هي مباراة تحصيل حاصل عقب تحقيق الفريق السعودي التأهل لدور الـ 16 من البطولة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة منفرد.

وكان نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز ضد نظيره نساجي مازندران في مباراة الجولة الثانية، بثلاثية نظيفة على أرضية الأخير.

الهلال السعودي يؤكد صدارة وينهى دور المجموعات بالفوز على نساجي في دوري أبطال آسيا

التشكيل المتوقع للهلال السعودي ضد نساجي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، نيفيز، سالم الدوسري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري، محمد القحطاني

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال السعودي إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما يبقى نساجي الذي خرج من دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالتحديد قناة SSC sports 1 HD، ويتولى رؤوف خليف ومشاري القرني مهمة التعلق على المباراة.

إضافة إلى قناة بي إن سبورت 1، ويتولي المعلق الرياضي مهمة التعلق على المباراة، بجانب قناة أبو ظبي الرياضيه 2 بتعليق المعلق الرياضي محمد الشامسي، وقناة الكأس القطرية بتعليق سمير المعيرفي.