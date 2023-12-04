نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا.. موقف رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه

تقام مباراة العالمي أمام استقلال دوشنبه، مساء، غدًا، الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيميريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو – سامي النجعي.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – عبد الرحمن غريب – ساديو ماني.

وفضل كاسترو مدرب النصر، إراحة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وتأهل النصر فريق النصر السعودي إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، بعد احتلال صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.