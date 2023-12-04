نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف حقيقة مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة وأمير هشام يوضح موقف السولية من المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023.

- حقيقة مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة ببطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها في فترة وجود المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتابع:" كل ما يتردد وينشر مؤخرا عن انسحاب النادي الأهلي أو الزمالك من بطولة كأس الرابطة، إشاعات وغير حقيقي".

وأردف:" في الساعات الماضية انتشرت إشاعة لن يشارك في البطولة بسبب خوضه معسكر إعدادي فى الإمارات، بينما أمتنع الأهلي عن المشاركة فى البطولة لأنها غير مجدية، كل هذه الأمور إشاعات".

وأختتم شوبير:" لم يحدث حتى الآن، وجود اعتذارات من جانب أحد الفرق، بشأن المشاركة ببطولة كأس للرابطة، ولو اتسألت شخصيا، سأطلب مشاركة الأندية جميعا".

قائمة الأهلي في المونديال

وقال الإعلامي احمد شوبير في تصريحات إذاعية إن محمود متولي تعرض لإصابة جديدة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه لم يشارك في أي مباريات منذ بداية الموسم.

وأضاف شوبير: كما أن كريم نيدفيد يعاني من إصابة في العضلة الضامة

واختتم شوبير: بينما بات رضا سليم خارج حسابات الجهاز الفني في كأس العالم للأندية نهائيًا.

علي غزال: أزمة عمرو وردة ضمن أسباب اخفاقنا في كأس الأمم الإفريقية 2019 وكان هناك حالة تشتت وأصرينا على استمراره بالمعسكر

أكد علي غزال لاعب المنتخب الوطني السابق، أن الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت بالقاهرة، جاء لعدة أسباب مختلفة أبرزها التضارب.

وتابع غزال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك حالة تشتت بالمعسكر بالإضافة إلى وجود فترة إحلال وتجديد فضلًا عن الأداء الباهت".

واختتم علي غزال: "أزمة عمرو وردة وقتها كانت سبب ولكنه سبب ضعيف، وما حدث أن الأمر كان قديم، واتحاد الكرة أخطأ في قرار إيقافه خاصةً أنه لم يتم اتخاذ أي رأي، والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق أصر على بقائه ونحن كلاعبين أصرينا على استمراره".

أمير هشام: السولية ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية ومفاضلة بين 3 لاعبين

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يتواجد في قائمة كأس العالم للأندية، بعدما كان مستبعد بنسبة كبيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر أشاد باللاعب بقوة بعد مباراة يانج أفريكانز التنزاني، وأثنى على أدائه وبات قريب من التواجد في قائمة كأس العالم للأندية".

وأضاف أمير هشام: "القائمة سوف تضم كل من محمد الشناوي وأحمد شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم محمد هاني وديانج عمرو السولية ومروان عطية أفشة بيرسي تاو إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكهربا وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وموديست الذي يخضع للفحص الطبي ولكنه قريب من الانضمام.

هناك 3 لاعبين وهم خالد عبدالفتاح وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر يتنافسوا على مقعد واحد، حيث حيث سيتم اختيار واحد فقط، وفرص خالد عبدالفتاح ضعيفة حتى الآن، ويتبقى أحمد نبيل كوكا وحال خروجه سيكون بسبب وفرة لاعبي الوسط.





