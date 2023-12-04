نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجوارديولا.. خطر الايقاف يهدد نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي التهديد بالايقاف بعد تصرفه خلال مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز.

خطر الايقاف يهدد نجم مانشستر سيتي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هالاند قد يواجه تهمة سوء السلوك بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة مانشستر وتوتنهام السابقة.

واوضح التقرير أن اللاعب قد يتم إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض هالاند لعرقلة في الدقيقة 94 من لاعب توتنهام، ونجح اللاعب في استكمال الفرصة واعطاء الكرة لجاك جريليتش، ولكن كان قرار الحكم في ايقاف الهجمة واحتساب ركلة حرة للمهاجم النرويجي.

وأدى ذلك إلى مهاجمه اللاعب بشدة إلى حكم المباراة لأن هذه الفرصة كادت أن تمنح مانشستر سيتي الثلاث نقاط في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقرر هالاند عقب اللقاء مشاركة فيديو للعبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، معلقًا، "ما هذا بحق الجحيم".

ومن المتوقع أن يتم ايقاف هالاند عن مباراة الفريق أمام أستون فيلا في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى لقاء مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير أمس، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.