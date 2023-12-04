نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحفاظ على القمة.. تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيلة فريقه أمام لوتون تاون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد لوتون تاون

تقام مباراة الجانرز أمام لوتون تاون، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، على ملعب كينلورث رود، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - زينتشينكو.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - ترواسارد.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينيلي.

يحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.