كامل أبو علي يبحث عن تعاون مشترك مع شركة ملابس عالمية خلال الفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث كامل أبوعلي رئيس النادي المصري عن تعاون مشترك مع شركة ملابس عالمية من أجل توفير الزي الخاصة بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

أجري كامل أبوعلي زيارة خاصة بالشركة خلال تواجده بألمانيا لخضوعه لعملية جراحية وشاركه في الزيارة رئيس النادي الإسماعيلي أثناء زيارته للاطمئنان على صحته.

جاءت هذه المباحثات مع الشركة بشكل متميز من أجل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وجه كامل أبوعلي الشكر لرئيس نادي الإسماعيلي على زيارته مؤكدا أن تلك الزيارة تعكس مدى العلاقة الطيبة التي تجمع بين الناديين على مدار تاريخهما الطويل.

كامل أبوعلي يستقبل رئيس النادي الإسماعيلي

استقبل كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي والعميد أحمد النجار عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمقر إقامته بمدينة فرانكفورت الألمانية وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه لعملية جراحية مؤخرا.

خضع كامل أبوعلي لإجراء عملية جراحية بقدمه منذ أيام قليلة بأحد المستشفيات الألمانية مما تسبب في غيابه عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري.

ونقل رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي تحيات كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي والذي حالت ظروف إجراء العملية جراحية دون حضوره للجمعية العمومية.

أكد رجب أن كامل أبو علي بدأ في التماثل للشفاء، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا لمجلس إدارة النادي لمتابعة كافة المستجدات داخل النادي.

استأنف الفريق البورسعيدي اليوم الإثنين تدريباته الجماعية على ملعب إستاد الكلية الحربية بمعسكره بالقاهرة استعدادا للقاء الزمالك المقبل بالدوري.

قرر المدير الفني منح لاعبيه راحة لمدة يومين عقب مباراة أنبئ والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.