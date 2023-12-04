نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لنادي تليفونات بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة نادي تليفونات بني سويف، عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول وذلك عقب واقعة الانسحاب أمام نادي الترسانة.

وشهد القسم الثاني ب واقعة غريبة، بانسحاب نادي تليفونات بني سويف في المباراة أمام الترسانة، رغم حضور الشواكيش وطاقم التحكيم، الذي انتظر لمدة 20 دقيقة قبل إلغاء المباراة.

وجاء سبب الانسحاب بداعي المستحقات الخاصة بالفريق، والذي اعتبرتها إدارة النادي تواطئ لتتخذ قرارات نارية.

أولى خطوات الإصلاح

الواقعة أثارت غضب الإدارة، والتي اتخذت قرارات عاجلة أهمها إقالة الجهاز الفني، والتحقيق مع اللاعبين في الشئون القانونية، وفسخ التعاقد مع الشركة الراعية.

واختار النادي فؤاد سلامة مديرا فنيا جديدا لقيادة الفريق الأول.

ولم يصدر حتى الان أي إجراءات بخصوص اللاعبين المشاركين في الواقعة، سواء بالإيقاف أو عودتهم للمشاركة من جديد.

