نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات ميلان في سوق الانتقالات الشتوية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسؤولي نادي ميلان الإيطالي، إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالروسونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، وذلك بسبب الإصابات التي يُعاني منها الفريق اللومباردي.

إصابات ميلان تجتاز الحد الطبيعي

ويُعاني الروسونيري تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، من إصابات عديدة ضربت أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة، ولعل أبرز تلك الإصابات، "رافائيل لياو، ماليك ثياو، كالولو، نو أوكافور، سيمون كايير، ماركو سبورتيلو، ماكو بيليجرينو، ماتيا كالدارا".

ويعمل جيفري مونكادا المدير الرياضي لنادي ميلان، على تلبية مطالب بيولي، مدرب الروسونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

احتياجات ميلان في يناير

ويتحرك مسؤولي الفريق الإيطالي، لتدعيم خط الدفاع، بالتعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلًا لثيو هيرنانديز، وقلب دفاع وذلك في ظل الإصابات العديدة التي ضربت دفاع الروسونيري مؤخرًا، بالإضافة إلى مهاجم مميز إذا اتيحت الفرصة في الميركاتو الشتوي، كذلك تدعيم خط الوسط حال رحيل راضي كرونيتش في يناير.