نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتطوير الاستثمار.. مصطفى مقلد مديرا عاما للتسويق بوزارة الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعين الدكتور مصطفى مقلد مديرا للإدارة العالمة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية بوزاة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك القرار من قبل وزير الشباب والرياضة، من ضمن الاستراتيجية التي تهدف الاستعانة بالقيادات الشبابية، وضخ دماء جديدة لتطوير المنظومة الرياضية في الفترة المقبلة.

وكان مصطفى مقلد عضوا باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، والتي تعمل على متابعة ‏جميع المشروعات الاستثمارية ‏وتذليل العقبات تحت مسمى «الاستثمار ‏والشراكة مع القطاع الخاص».

وتسعي وزارة الشباب والرياضة، التوسع في الاستثمار بمختلف المجالات لتتحول إلى منظومة تحقيق عوائد اقتصادية ما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الرياضية.