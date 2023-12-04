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أحمد جودة - القاهرة - "الاتحاد × سباهان أصفهان".. اتحاد جدة ينهى دور المجموعات بفوز ثمين في ليلة عودة حجازي بدوري أبطال آسيا

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وتتصدر محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، مباراة الاتحاد السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني، من عدد كبير من جماهير الكرة في مصر والوطن العربي.

"الاتحاد × سباهان أصفهان".. اتحاد جدة ينهى دور المجموعات بفوز ثمين في ليلة عودة حجازي بدوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة بنادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز بالمواجهة مثيرة ضد فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا حيث كانت تتجه الأنظار نحو ملعب الجوهرة المشعة الذي يحتضن المباراة.

"الاتحاد × سباهان أصفهان".. اتحاد جدة ينهى دور المجموعات بفوز ثمين في ليلة عودة حجازي بدوري أبطال آسيا

وترتفع محركات البحث جوجل من جماهير الاتحاد، لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة الفريق ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

"الاتحاد × سباهان أصفهان".. اتحاد جدة ينهى دور المجموعات بفوز ثمين في ليلة عودة حجازي بدوري أبطال آسيا

وكان يحل فريق سباهان أصفهان ضيفا على نظيره الاتحاد السعودي مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكانت تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المشهور من بإسم الجوهرة المشعة بين الاتحاد وسباهان أصفهان، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - ولويز فيليبي – زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فيصل الغامدي - فابيينهو - صالح العمري – جوتا- مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

بادر بالتسجيل في المباراة مبكرًا اللاعب صالح العمري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة سكنن الشباك مباشرةً.

بالدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بالمباراة، أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة وحمد الله، قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتمكن رامين رضائيان م ادرك هدف التعادل لصالح العميد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية لم يستطع الميعوف التصدي لها.

نجح اتحاد جدة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء من تسجيل الهدف الثاني، بعد لمسة واحدة بعدما تلقى بينية أرضية رائعة من حمد الله حولها جوتا إلى هدف في شباك الفريق الإيراني، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت اللقاء عودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب دام 191 يوم، منذ يوم 27 مايو الماضي، على أثر إصابته بالرباط الصليبي.

"الاتحاد × سباهان أصفهان".. اتحاد جدة ينهى دور المجموعات بفوز ثمين في ليلة عودة حجازي بدوري أبطال آسيا

تاريخ مواجهات الاتحاد والأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا

ويملك الاتحاد تفوق طفيف ضد الأندية الإيرانية بـ12 انتصارًا "بينها فوز اعتباري" مقابل 8 هزائم، بينما حضر التعادل في 5 لقاءات.

وشهدت مواجهات اتحاد جدة أمام الأندية الإيرانية تسجيل "العميد" 41 هدفًا مقابل 27 هدفًا سكنت شباكه.

ترتيب الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

عزز الاتحاد السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، برفقه سباهان أصفهان صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

كانت تذاع أحداث مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بالإضافة إلى قناة Bein sports AFS 3، وقنوات الكأس القطرية 11، ويتولي المعلق الرياضي عامر الخوذيري مهمة التعليق على مباراة عبر قناة بين سبورت.