ملخص أهداف مباراة الاتحاد أمام سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي فوزا مهما على نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهم بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012