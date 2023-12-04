الرياضة

ملخص أهداف مباراة الاتحاد أمام سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي فوزا مهما على نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهم بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

أهداف الاتحاد وسباهان

افتتح صالح العمري أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة 15.

وسجل رامين رضائيان هدف التعادل لسباهان أصفهان في الدقيقة 48.

وعاد جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 69 ليفوز الاتحاد 2/1.

- ترتيب مجموعة الاتحاد وسباهان

1- الاتحاد 15 نقطة
2- سباهان أصفهان 10 نقاط
3- القوة الجوية 10 نقاط
4- أجمك دون نقاط
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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