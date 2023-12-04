نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: ثقتى فى أحمد سامى واللاعبين بلا حدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه عن سعادته بفوز فريقه على فاركو فى الدورى الممتاز.

تصريحات فرج عامر بعد فوز سموحة

وقال رئيس نادى سموحه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن ثقته فى أحمد سامى المدير الفنى للفريق وجهازه الفنى والإدارى والطبى بلا حدود مؤكدًا أن تلك الثقة ليست مبنية على عواطف أو محاباة.

واضاف المهندس فرج عامر قائلًا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا نفعل من أجل الانتصارات ليس فى كرة القدم فقط ولكن لجميع الفرق ولكل لاعب ولاعبة يمثل سموحه.

واختتم فرج عامر كلامه قائلًا أن الرياضه فى سموحه ليست لعبة ولكنها حياه.

وفاز فريق سموحه على فاركو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دورى النيل.

و ارتفع رصيد سموحه إلى 12 نقطة وصعد للمركز السادس.