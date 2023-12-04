مباريات الثلاثاء 5-12-2023 الدوري الإنجليزي لوتون تان � أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الرياضه حول العالم وبالاخص محبي الجانرز والبريميرليج موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي.

وتقدم لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه كافه المعلومات والتفاصيل حول موعد مباراه ارسنال ضد تاون في الدوري الانجليزي غدا الثلاثاء الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري للعام الحالي 2023.

إليكم موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

يتركب عشاق الدوري الانجليزي موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون تاون التي سوف تكون غدا الثلاثاء الموافق 5 من شهر ديسمبر الحالي.

حيث يدخل الفريق اللندني اللقاء متسلحا بتصدره جدول الترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد يصل إلى 33 نقطه وبفارق نقطتين فقط على ليفربول.

موعد مباره ارسنال ولوتون تاون غدا الثلاثاء الموافق خمسه من ديسمبر للعام الحالي 2023

موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

كان قد فزع الجانرز في 10 مباريات وتعادل في ثلاثه مرات بينما تلقى هزيمه وحيده واحرز نجوم المدفعجيه نحو 29 هدفا حيث تلقت اشباكهم 11 هدفا وكان قد حقق رفقاء بمناسبه الدوري الانجليزي الممتاز.

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وعلى النحو الاخر يحاول الفريق الصاعد حديثا لمنافسات البريميرليج تعويض خساره الماضيه بالجوله ال 14 ومن ثم تحسين وضعه بجدول ترتيبه في الدوري الانجليزي حيث احتل المركز السابع برصيد يصل إلى تسع نقاط.

ولم يحقق لوتون تاون، سوى فوزا وحيدا في اخر خمس مباراه حيث كان قد تلقى ثلاثه هزائم وتعادل في مباراه واحده.

موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي

سيكون موعد مباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي غدا الثلاثاء في تمام الساعه 10:15 مساء وذلك بتوقيت القاهره والحاديه عشر وربع مساء بتوقيت مكه المكرمه.

حيث يحتضن الملعب كينلورث رود المباراه بين الفريقين وذلك ضمن منافسات الجوله 15 من مسابقه الدوري الانجليزي.

القنوات الناقله لمباراه ارسنال لوتون تاون في الدوري الانجليزي

من المقرر ان القنوات الناقله لمباراه ارسنال ضد لوتون تاون في الدوري الانجليزي هي شبكه بي ان سبورتس القطريه وهي الناقله الحصري الوحيد للمنافسات البريميرليج في الشرق الاوسط وبالتحديد فان مباراه ارسنال سوف تعرض على قناه بي ان سبورت hd 1 وبتعليق المذيعه المميز علي محمد علي.