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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة الاتحاد وسباهان".. العميد يحسم صدارة مجموعته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري الأبطال

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"نتيجة الاتحاد وسباهان".. العميد يحسم صدارة مجموعته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري الأبطال

انتهت منذ قليل أحداث المباراة بين الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني اليوم الإثنين، بفوز العميد السعودي في ليلة عودة المدافع أحمد حجازي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا.

"نتيجة الاتحاد وسباهان".. العميد يحسم صدارة مجموعته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري الأبطال

ويرغب عدد كبير من عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في ارتفاع عمليات البحث من خلال محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، لمعرفة تفاصيل نتيجة مواجهة الفريق ضد فريق سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وكان يلقتى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة ضد نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين، في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2024.



وكان يفتتح ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" أبوابة ليحتضن المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

سجل اللاعب صالح العمري الهدف الأول في المباراة مبكرًا بالدقيقة 14 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة سكنن الشباك مباشرةً.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول باللقاء لصالح اتحاد جدة وحمد الله، قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

وادرك رامين رضائيان هدف التعادل فريقه سباهان أصفهان في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية لم يستطع الميعوف التصدي لها.



وتقدم الاتحاد السعودي في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد لمسة واحدة بعدما تلقى بينية أرضية رائعة من حمد الله حولها جوتا إلى هدف في شباك الفريق الإيراني، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة عودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب دام 191 يوم، منذ يوم 27 مايو الماضي، على أثر إصابته بالرباط الصليبي.

"نتيجة الاتحاد وسباهان".. العميد يحسم صدارة مجموعته ويفوز على سباهان أصفهان في دوري الأبطال

تشكيل إتحاد جدة المتوقع ضد سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا "جوتا".

ترتيب الاتحاد وسباهان أصفهان في مجموعة دوري أبطال آسيا

يقع كلا من فريقي إتحاد جدة وسباهان أصفهان ضمن المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بجانب فريقي أجمك الأوزبكي والقوة الجوية.

عزز الاتحاد السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، برفقه سباهان أصفهان صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

كان يتم بث أحداث مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، بجانب قناة Bein sports 3 AFC، إضافة إلى قناة الكأس القطرية 11، على أن يتولى المعلق الرياضي عامر الخوذيري مهمة التعليق على قناة بين سبورت القطرية.