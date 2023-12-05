نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فتوح يقلب الموازين داخل الزمالك ويُربك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يكثف مسؤولو نادي الزمالك، لإعادة النظر في بعض الملفات الأخيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والحفاظ على نجوم الفريق من الرحيل وتجديد عقود بعض اللاعبين التي أقتربت عقودهم من الانتهاء.

وتدخل العديد من محبي نادي الزمالك وبعض رجال الأعمال مؤخرا مع رموز النادي، للتوسط لحل أزمة الظهير الأيسر للفريق ومنتخب مصر، أحمد فتوح، والاتفاق على قيمة مرضية لحل ملف تجديد عقده.



- تطورات تجديد عقد فتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبلغ ناديه بأنه يعاني من أزمة مالية مؤخرًا".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتوح طلب من مسؤولو القلعة البيضاء، منحه قيمة مالية قدرها 13 مليون جنيه لتسديد بعض التزاماته المادية، وأنه لن يمانع في التجديد".

ويعتبر أحمد فتوح من أهم الأهداف التي تم ربط اسمها مؤخرا بالرحيل إلى صفوف منافسه التقليدي، الأهلي، بعد إعلان عقوبة اللاعب وعرضه للبيع في يناير القادم، بعد أزمته الأخيرة داخل معسكر القلعة البيضاء.