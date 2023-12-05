نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بواسطة بيبو".. انفراجة جديدة في أزمة الشحات والشيبي بعد جلسة النيابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خضع حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، لجلسة تحقيق داخل النيابة على أحداث الأزمة التي شهدتها مواجهة المارد الأحمر أمام بيراميدز، مع المغربي محمد الشيبي، والتي التقطت لها كاميرات الملعب بعض اللقطات الغير أخلاقية.

لتقرر لجنة الانضباط إيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، ليقرر مسؤولو نادي بيراميدز، مواصلة التصعيد ضد نجم الأهلي ومنتخب مصر.

- تطورات أزمة الشيبي والشحات

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يقود محاولات للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بالساعات الحالية".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيبو يقوم باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة وحلها بعد خضوع الشحات لجلسة التحقيق في النيابة العامة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة القادم الموافق 8 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023.