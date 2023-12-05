نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دوري الأكاديميات الخاصة لتسويق المواهب المصرية إلى أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق المؤتمر الصحفي لتدشين دوري الأكاديميات الخاصة في القاهرة لمدة ثلاثة أشهر؛ لاختيار وتنقية المواهب المصرية لتصديرها إلى أوروبا.

المؤتمر الصحفي لدوري الأكاديميات الخاصة

وعقد محمود زمزم رئيس مجلس إدارة نادي جولد سبورت مؤتمرا صحفيا بقاعة الملك عبد العزيز آل سعود بمدينة نصر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انطلاق دوري الأكاديميات الخاصة خلال الفترة المقبلة.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور هيثم جمال مدير قطاع الناشئين بنادي جولد سبورت وجمال الريس مشرف عام القطاع وجمال جعفر ممثلا عن الشباب والرياضة، ونصر أحمد مدير عام النادي وكذلك أسماء محمد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليدر جولدن بالإضافة إلى حسين أحمد علي الراعي الرسمي للمسابقة.

وقال محمود زمزم إن دوري الأكاديميات الخاصة سينطلق يوم الجمعة المقبلة على أرضية ملعب نادي "جينس" بمشاركة 40 أكاديمية من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح زمزم أن دوري الأكاديميات سيقام تحت إشراف عدد من المدربين الأجانب والكشافين من قارة أوروبا، لمتابعة اللاعبين واختيار أفضل العناصر لخوض فترات معايشة مع فرق القارة العجوز.

من جانبه قالت الدكتورة أسماء محمد إن المشروع يهدف إلى تنمية قدرات اللاعب من الناحية الفنية والبدنية وكذلك العمل على إثراء معلوماته ولغته؛ لتأهيل اللاعبين للاحتراف الخارجي.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليدر جولدن أن المشروع بدأ منذ عامين وتم اختيار عناصر وسافرت لألمانيا ولكن واجه اللاعبون صعوبة في التأقلم مع أجواء أوروبا وكذلك اختلاف اللغة والثقافة مما دفعهم لإقامة دوري متكامل بمعسكرات مغلقة لتأهيل اللاعبين على خوض تجربة الاحتراف والنجاح فيها.

وفي سياق متصل شهدت المؤتمر الصحفي إجراء مراسم القرعة بين الأكاديميات المتنافسة في بطولة دوري الأكاديميات الخاصة على أن تنطلق البطولة في التاسعة صباح الجمعة المقبلة.