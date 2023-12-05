نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة كبرى بشأن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم نادي الزمالك بشأن استمراره مع الفريق في الفترة القادمة من عدمه.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" عبر فضائية TeN: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يرحب بفكرة رحيل المهاجم البنيني سامسون إكينيولا خلال الفترة القادمة في حالة تلقى اللاعب عرضًا رسميًا.

وأكد محمد فاروق أن الزمالك لم يصله أي عروض رسمية لرحيل المهاجم البنيني، مشيرًا إلى أن كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عروض من وكلاء لاعبين فقط، ولم تصل إلى درجة الرسمية.

وأضاف: الزمالك كان بصدد رحيل سامسون قبل انطلاق الموسم الجاري، إلا أن النادي فشل في تسويق اللاعب ليستمر مع الأبيض حتى الآن.

