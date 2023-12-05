ميدو يفتح النار على جمال علام: لا يتناسب مع منصب رئيس اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - فتح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، النار على جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها داخل الجبلاية.

ميدو: جمال علام لا يتناسب مع منصب رئيس اتحاد الكرة

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمونتادا على قناة المحور: "فين رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، مما يحدث من بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "عارف يعني ايه عشان مصلحتك الشخصية تقول سبق في برنامج تصدر مشكلة لمدرب بهذا الحجم، قبل كأس الأمم الإفريقية، فين المسئولية والعقل؟ وتحمل المنصب اللي انت بتشغله؟ كيف يفوت هذا الكلام دون محاسبة ومسائلة.. الراجل بيقول سر يدخل فيتوريا في أزمات".

وتابع: "جمال علام لا توجد به مواصفات رئيس اتحاد الكرة، كنت أكبر داعم لهذا المجلس، وحضرت مؤتمر فيتوريا دون دعوة، لأن اتحاد الكرة قام بعمل صحيح بالتعاقد مع مدرب كبير، ولكنكم اليوم تتسببون في فشله".

