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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عن تغييرات منتظرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ميدو يكشف عن تغييرات منتظرة في اتحاد الكرة

وعبر ميدو عن استياءه الشديد من التصريحات التي أدلى بها إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حول تدخل روي فيتوريا لحل أزمة القيد في نادي الزمالك.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "التصريحات غير المسئولة تكون لتحقيق مصالح شخصية".

وتابع: "فيتوريا هيموت من الموضوع ده، ازاي عضو مجلس إدارة اتحاد يطلع يقول خبر زي ده، يلبسه في الحيط مع جمهور الأهلي".

واستكمل: "أعضاء اتحاد الكرة يتهافتون (مين يقول خبر ان زي هيتم استدعاء الثلاثي المستبعد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد) في المعسكر القادم".

وأضاف: "أرجوكم كونوا قد المسئولية، هاجمنا اتحاد الكرة السابق، وكان عندنا أمل فيكم ترجعوا الأوضاع لنصابها، ولكن بهذه الأفعال والمواقف المتكررة تجعلنا نشعر بالأسف".

واسترسل: "فيه ناس ندمانة إن فيه أسماء موجودة مش قد المسئولية، والمواقف أثبتت ذلك، وسترون التغييرات التي ستحدث".

وواصل: "الحل مش انك تكمم الأفواة، لا نخاف إلا من الله.. مش ده الحل.. الحل تشوف ايه المشاكل اللي عندك وتحلها".

واختتم: "لو فيه رئيس اتحاد كرة قوي وصاحب شخصية قوية لا يمكن أبدًا إيهاب الكومي أو غيره يطلع يقول سر خطير زي ده.. هذا هو دور رئيس اتحاد الكرة".

