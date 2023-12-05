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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير العربية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة للمباراة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد

يستعد لاعبي فريق الأهلي السعودي لمواجهة نظيره فريق الرائد، يوم السبت المقبل الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

تنقل فعاليات المباراة على مجموعة SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.