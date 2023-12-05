نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023، مواجهات هامة في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت منافسات الجولة الثامنة، أمس الإثنين، بمواجهة سموحة وفاركو، على ملعب استاد الإسكندرية، حيث حقق فريق سموحة الفوز بهدفين دون رد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

تشهد منافسات الجولة الثامنة منافسات نارية، اليوم الثلاثاء أبرزها مواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويطمح فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، لتعديل مركزه بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز ال 16 برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز ال 17 برصيد 3 نقاط.

- بلدية المحلة × طلائع الجيش - 4 مساءًا - استاد غزل المحلة

- الإسماعيلي × البنك الأهلي - 7 مساءًا - استاد الإسماعيلية

- سيراميكا كيلوباترا × إنبي - 7 مساءًا - استاد المقاولون العرب

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود وفا حكما لمباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش، ويعاونه أحمد بكر وأحمد زيدان، ومحمود ناصف حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكما لتقنية الفيديو، وعلاء صبري حكمًا مساعدا لتقنية الفيديو.

فيما أسندت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي للحكم إبراهيم محمد، ويعاونه كلا من صالح محمد وماجد المليجي، وأحمد حمدي حكما رابعا، وحسني سلطان حكما لتقنية الفيديو، وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

سيراميكا كليوباترا/ إنبي

ويدير مباراة سيراميكا كيلوباترا وانبي تحكيميا مصطفى الشهدي، ويعاونه كلا من أحمد نوفل وطارق مصطفى، وجلال أحمد حكم رابعا، محمد الشناوي حكما لتقنية الفيديو، وهشام القاضي حكما مساعدا لتقنية الفيديو.