نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام البنك الأهلي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره البنك الأهلي، على ملعب استاد الإسماعيلية في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الإسماعيلي جهود عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق، بعد غيابه عن مواجهة الفريق الماضية أمام بيراميدز، لمعاناته من تورم في الوجه بعد خلع ضرسه، فيما تلقى الإسماعيلي الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفي نفس السياق، يغيب عن صفوف الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، محمد هاشم مدافع الدراويش، بعد إيقافه بقرار رابطة الأندية مباراة واحدة، لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة البنك الأهلي.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على الدفع بكمال السيد لحراسة عرين الدراويش أمام البنك الأهلي، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مواجهة الفريق أمام نظيره بيراميدز.

ويغيب محمد فوزي حارس مرمى الدراويش، عن صفوف الفريق، بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى منعته من المشاركة بمواجهات الفريق الأخيرة، ويواصل فوزي برنامجه العلاجي والتأهيلي بهدف الاستعداد للمباريات المقبلة، حيث يحتاج لأسبوعين على الأقل لاستكمال برنامج التأهيل تحت إشراف أحمد سامح، مخطط الأحمال. سينضم بعد ذلك إلى التدريبات الجماعية لتعزيز صفوف الدراويش.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز - أحمد محسن - محمد نصر - إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي.

خط الهجوم: باسم مرسي - ياو أنور.